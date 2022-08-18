Анна Добрыднева призналась, сколько средств собрала для ВСУ

Исполнительница Анна Добрыднева рассказала о результатах благотворительного тура.

Артистка вместе "Командой А", в которую входят Андрей Залиско, Андриана, Артур Боссо и Андрей Князь, дали ряд благотворительных концертов в Черкасской области в рамках тура "Дорога до Перемоги".

Благодаря выступлениям знаменитостей удалось собрать более 350 тысяч гривен для помощи украинским защитникам, о чем Анна рассказала в своем Instagram.

Анна Добрыднева / Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

Кроме того, звезда давала благотворительные концерты для военных.

"Мы с "Командой А" посетили с концертами в Пальмиру, Хрущевку, Великий Хутор, Новую Дмитровку, Золотоношу, Драбов, Шрамковку, Ирклиев, Чернобай, Песчанку. Также спели для наших военных! Люди, вы невероятные! На этих концертах удалось собрать более 350 тыс. гривен для наших ВСУ!" – поделилась Анна.

Анна Добрыднева / Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

Отметим, что другой экс-участник группы "Пара Нормальных", украинский исполнитель Иван Дорн тоже переводит средства на помощь украинцам. Недавно исполнитель пожертвовал благотворительному фонду почти полмиллиона гривен.

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