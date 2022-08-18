В США путинист Киркоров испугался, когда услышал "Слава Украине!" – видео

Российский певец-путинист Филипп Киркоров после концерта в аннексированном Крыму вместо своей России уехал в США.

В Америке ярого поклонника Путина Филиппа Киркорова встретили неравнодушные граждане и напомнили о войне в Украине, которую он поддерживает.

В общем, путинист уехал в Лас-Вагес. Там певец решил сходить в местный ресторан, чтобы насладиться вкусной едой, ведь сейчас все в России под санкциями.

Но в заведении Киркорова встретил неравнодушные к Украине граждане. Они крикнули российскому певцу "Слава Украине!" На видео видно, что путинист отнюдь не ожидал этого услышать и заметно испугался.

Отметим, недавно путинист Филипп Киркоров в очередной раз незаконно посетил аннексированный Россией Крым. Там русский прославлял оккупантов и называл их "героями".

После поездки в Крым Киркоров пытался попасть в Молдову. Впрочем, его не пустили. Когда певец, кстати, народный артист Молдовы, выходил из VIP-зала, пограничники ему сообщили, что в страну ему въезд запрещен.

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