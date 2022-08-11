"Зоря" розгромно програла "Універсітаті" та вилетіла з Ліги конференцій

У четвер, 11 серпня, відбувся другий поєдинок 3-го відбіркового ранду Ліги конференцій сезону-2022/23 між луганською "Зорею" та румунською "Університатею".

Луганська "Зоря" поступилася у поєдинку за вихід до плеоф кваліфікації Ліги конференцій румунській "Університаті" з рахунком 3:0 .

Рахунок матчу відкрили господарі поля на 5-й хвилині - Рауль Сілва забив головою.

На початку другого тайму Штефан Баярам подвоїв перевагу своєї команди, а через шість хвилин Нікушор Банку довів рахунок до розгромного.

Команда Патріка ван Леувена намагалася нав'язати супернику боротьбу, але безуспішно.

Для "біло-чорних" це був лише другий офіційний матч у 2022 році. У першій зустрічі з "Університатею" луганська команда перемогла з рахунком 1:0.

Нагадаємо, що суперником "Університаті" в раунді плейоф Ліги конференцій стане "Хапоель" Беєр-Шева, який переміг у кваліфікації швейцарський "Лугано".

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