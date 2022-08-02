"Зоря" отримала можливих суперників у плейоф Ліги конференцій

У вівторок, 2 серпня, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування плейоф Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23.

Луганська "Зоря" дізналася потенційних суперників у плейоф Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23.

Команда, яку лише нещодавно очолив нідерландський фахівець Патрік ван Леувен, зустрінеться з переможцем пари "Лугано" (Швейцарія) / "Хапоель Беер-Шева" (Ізраїль)

"Зоря" спочатку виступить в третьому раунді кваліфікації, де зіграє проти румунської "Університаті". В разі перемоги луганський клуб вийде в плейоф раунд.

Зазначимо, що серед можливих суперників були лише ті клуби, які починали свій єврокубковий сезон у Лізі конференцій. "Зоря" перебуває серед команд Основного шляху, тому не могла натрапити на колективи, які вилетіли з Ліги чемпіонів або Ліги Європи.

Матчі плейоф відбудуться 18 і 25 серпня, з додатковим часом і серією пенальті, якщо буде потрібно, після матчу-відповіді. Переможці пройдуть до групового етапу Ліги конференцій, де до них приєднаються команди, які перейшли з плейоф Ліги Європи.

Нагадаємо, що раніше визначився потенційний суперник "Дніпра-1" у плейоф Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23.

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