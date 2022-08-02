"Заря" получила возможных соперников в плей-офф Лиги конференций

Во вторник, 2 августа, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23.

Луганская "Заря" узнала потенциальных соперников в плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23.

Команда, которую только что возглавил нидерландский специалист Патрик ван Леувен, встретится с победителем пары "Лугано" (Швейцария)/"Хапоэль Беер-Шева" (Израиль)

"Заря" сначала выступит в третьем раунде квалификации, где сыграет против румынской "Университате". В случае победы, луганский клуб выйдет в плей-офф раунд.

Отметим, что среди возможных соперников были только клубы, которые начинали свой еврокубковый сезон в Лиге конференций. "Заря" находится среди команд Основного пути, поэтому не могла наткнуться на коллективы, вылетевшие из Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Матчи плей-офф состоятся 18 и 25 августа, с дополнительным временем и серией пенальти, если потребуется, после ответного матча. Победители пройдут в групповой этап Лиги конференций, где к ним присоединятся команды, перешедшие из плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что ранее определился потенциальный соперник "Днепра-1" в плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23.

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