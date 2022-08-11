Дубль Мудрика: "Шахтар" здобув розгромну перемогу у другому спарингу за день

У середу, 10 серпня, донецький "Шахтар" зустрічався у рамках благодійного поєдинку зі словенським "Домжале".

Донецький "Шахтар" здобув впевнену перемогу у спарингу з "Домжале". Матч завершився з рахунком 3:0 .

"Гірники" відкрили рахунок вже на 10-й хвилині - Михайло Мудрик реалізував пенальті. В середині першого тайму Мудрик відзначився дублем, а закріпив розгромну перевагу донецької команди Дмитро Топалов, вразивши ворота суперника через дві хвилини.

До вашої уваги відеоогляд цього контрольного спарингу.

Сьогодні "Шахтар" у контрольному матчі мінімально обіграв "Аль-Адалу" із Саудівської Аравії з рахунком 1:0. Раніше команда Йовічевича провела товариські матчі з "Фортуною" (3:3), "Утрехтом" (2:2), "Аяксом" (1:3) та "Ромою" (0:5).

"Шахтар" посів перше місце в чемпіонаті УПЛ-2021/22, який був завершений достроково через повномасштабне вторгнення російських загарбників. Відтак, "гірники" здобули право зіграти в груповому етапі Ліги чемпіонів-2022/23. Жеребкування основного раунду ЛЧ заплановане на 25 серпня, а перший тур групового етапу відбудеться 6/7 вересня.

Новий сезон УПЛ команда Ігора Йовічевіча повинна розпочати 23 серпня.

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