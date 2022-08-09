Випередили "Мілан" та "Ліверпуль": "Динамо" потрапило до історичного рейтингу УЄФА

Київське "Динамо" опинилося в списку найуспішніших команд, які виступають на єврокубковій арені.

Так, "біло-сині" розташувалися на дев'ятій сходинці клубів, які завоювали найбільше пунктів для своїх асоціацій до таблиці коефіцієнтів, починаючи з сезону-1955/56.

Відповідний рейтинг склав портал Swiss Football Data.

Зазначається, що кияни принесли до скарбнички України в рейтингу асоціацій 114.167 балів. Це 58% від всіх здобутих очок до рейтингу України.

Очолює список мадридський "Реал", який набрав наразі 180.505 очок. На другому місці розташувалася "Барселона" - 173.556. Замикає топ-3 рейтингу португальська "Бенфіка". В її активі 140.519 пунктів.

Окрім "Динамо" тут знайшлося місце й для іншого українського клубу - "Шахтаря". Донеччани розташувалися на 29 місці, маючи в своєму заліку 73.067 балів. Також тут є й інші команди з України, проте всі вони перебувають поза топ-100.

До вашої уваги топ-30 клубів цього рейтингу:

Фото: swissfootballdata.com

Додамо, що "Динамо" тричі у своїй історії вигравало міжнародні трофеї. Команда двічі здобувала перемоги у Кубку володарів кубків (1975 та 1986 роки). Також у 1975 році команда вигравала Суперкубок УЄФА. Тричі команди доходила і до півфіналу Ліги чемпіонів – у 1977, 1987 та 1999 роках. А у 2009 роках дійшла до півфіналу Кубка УЄФА, де поступилася "Шахтарю".

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