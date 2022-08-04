"Зоря" перемогла у першому офіційному матчі року та наблизилася до плейоф Ліги конференцій

У четвер, 4 серпня, відбувся перший поєдинок 3-го відбіркового ранду Ліги конференцій сезону-2022/23 між луганською "Зорею" та румунською "Університатею".

Луганська "Зоря" перемогла у першому поєдинку кваліфікації Ліги конференцій румунську "Університатю" з рахунком 1:0 .

Єдиний гол поєдинку забив на 56-й хвилині Денис Нагнойний. 20-річний футболіст забив головою після подачі з кутового.

Для "Зорі" цей матч став першим офіційним поєдинком 2022 року через війну в Україні, а також дебютним для нового головного тренера Патріка ван Леувена.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 11 серпня.

Нагадаємо, що 2 серпня визначився суперник переможця пари "Зоря" - "Університатя" в раунді плейоф Ліги конференцій. Опонентом тріумфатора дуелі між українським та румунським колективами стане переможець пари "Лугано" (Швейцарія) – "Хапоель" (Беєр-Шева, Ізраїль).

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