Ситуація для РФ не дуже гарна: Жданов розповів, в яких країнах Путін зосередив свої війська та чи мають вони успіхи

Російські війська зосереджені не тільки в Україні, але й на території Азербайджану та Сирії, де вони військових для охорони бази та правопорядку.

Фюрер Путін розмістив свої війська не тільки в Україні, а й на території Азербайджану та Сирії.

Про це в інтерв’ю Наталії Мосейчук повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“Головний чинник утримання лінії Азербайджан-Вірменія - президент Туреччини Ердоган. Азербайджан дійсно підтягнув війська до Карабаху і Ільхам Алієв готовий віддати наказа на зачистку, тому що не виконуються умови тристоронньої угоди, що Росія повинна роззброїти та вивести всі військові формування з території Карабаху. Но Ердоган такої змоги поки що не дає. Там ситуація для РФ теж не дуже гарна”, - наголосив Олег Жданов.

Він також додав, що росіяни також присутні на території Сирії, але там вони займаються охороною бази та правопорядку.

Нагадаємо, що окупанти починають готуватися до прориву на Криворізькому напрямку.

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