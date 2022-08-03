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Між Києвом та Черніговом обмежать рух автомобілів

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Між Києвом та Черніговом обмежать рух автомобілів

Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Водіїв просять враховувати нові обмеження при плануванні поїздок.

У зв’язку з технічною необхідністю цього тижня рух між Києвом і Черніговом для автомобілів буде здійснюватися по одному маршруту. 

Про це заявили в Службі автомобільних доріг Чернігівської області, пише "Суспільне". 

Рух між Києвом і Черніговом для легкових і вантажних авто обмежать від 5 до 7 серпня. Він буде відбуватися дорогою Київ - Вишгород - Десна - Чернігів (виїзд через село Павлівка).

Нагадаємо, "дорогу життя" з окупованого Енергодара повністю розмило зливами.

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