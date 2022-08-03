"Не пробачимо": росіяни образилися на США за санкції проти коханки Путіна Кабаєвої

У Росії незадоволені санкціями США, запровадженими проти російської ексгімнастки та ймовірної коханки диктатора Володимира Путіна Аліни Кабаєвої. Також вона є головою ради директорів Національної Медіагрупи (холдинг, який володіє контрольними пакетами в державних засобах масової пропаганди).

У "чорному списку" є понад 30 юридичних осіб та 13 громадян Росії, серед яких - бізнесмени, підприємці та українські колаборанти, що співпрацюють з окупантами на тимчасово захоплених територіях.

Як пишуть російські засоби масової пропаганди, багато росіян були шоковані рішення США запровадити санкції проти Кабаєвої.

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Так, росіяни образилися на США, оскільки не розуміють, для чого було вносити коханку Путіна до санкційного списку, якщо вона "ні для кого не становить загрози".

Також громадяни Росії залишили такі невдоволені коментарі:

"Просто тупа спроба особистої образи",

"Не пробачимо — образили кохану жінку всієї росії",

"Це їм гімнастика так завадила, так?"

Нагадаємо, 2 серпня Мінфін США запровадили санкції проти російської ексгімнастки, голови ради директорів Національної Медіагрупи та ймовірної коханки диктатора Володимира Путіна Аліни Кабаєвої.

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