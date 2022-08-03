На Дунаї на морській міні підірвався плавучий кран

Від моменту, коли українською частиною Дунаю відновилося судноплавство, це вже четвертий вибух.
Кран саме мав піднімати з води лоцманський катер «Орлик», що днями також зазнав пошкоджень через невідомий вибуховий пристрій.
Про це повідомляє у соціальній мережі Оперативне командування «Південь».
«На виході в Чорне море з гирла Бистрого річки Дунай плавучий кран підірвався на невідомому пристрої. Силами екіпажу була організована боротьба за живучість», - ідеться в дописі.
Під час вибуху на плавучому крані ніхто не постраждав, але рух каналом Дунай-Чорне море на деякий час зупинився.
За допомогою портового штовхача пошкоджений кран вивезли.
Від моменту, коли українською частиною Дунаю відновилося судноплавство, це вже четвертий вибух. До цього пошкодження отримали баржа з буксиром та два катери.
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