На Дунаї на морській міні підірвався плавучий кран

Від моменту, коли українською частиною Дунаю відновилося судноплавство, це вже четвертий вибух.

Кран саме мав піднімати з води лоцманський катер «Орлик», що днями також зазнав пошкоджень через невідомий вибуховий пристрій.

Про це повідомляє у соціальній мережі Оперативне командування «Південь».

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«На виході в Чорне море з гирла Бистрого річки Дунай плавучий кран підірвався на невідомому пристрої. Силами екіпажу була організована боротьба за живучість», - ідеться в дописі.

Під час вибуху на плавучому крані ніхто не постраждав, але рух каналом Дунай-Чорне море на деякий час зупинився.

За допомогою портового штовхача пошкоджений кран вивезли.

Від моменту, коли українською частиною Дунаю відновилося судноплавство, це вже четвертий вибух. До цього пошкодження отримали баржа з буксиром та два катери.

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