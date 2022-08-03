В Україні 60% переселенців втратили роботу - дослідження МОМ

В Україні 60% внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому, втратили роботу.

Про це свідчать дані дослідження Міжнародної організації міграції (МОМ), оприлюднені 2 серпня.

Згідно з дослідженням, яке проводилося з 17 по 23 липня, місячний дохід родин 35% переселенців не перевищує 5 тис. грн, що на 1500 грн менше від мінімальної зарплати в Україні. Ситуація з працевлаштуванням ВПО є досить критичною і стає однією з причин, які спонукають людей повертатися додому.

Фінансова підтримка залишається найбільш гострою необхідністю як серед українців, які виїхали з домівок (потребує 71%), так і серед тих, хто залишився (60%). Серед найбільш затребуваних речей для переміщених осіб також засоби жіночої гігієни (потребують 39%), одяг, взуття та інші непродовольчі товари (36%), їжа (28%), ліки (26%).

Крім того, дослідження МОМ виявило гострі потреби з підготовкою до зими і у ВПО, і в тих, хто повернувся, і тих, хто не залишав домівки від початку повномасштабної війни.

"44 відсотки від усього опитаного населення сказали, що їм потрібна допомога з утепленням житла, така як ремонт або заміна вікон. А 26 відсотків внутрішньо переміщених бояться, що їм доведеться залишити своє нинішнє житло, оскільки воно не матиме достатнього опалення та теплоізоляції, щоб прожити в ньому зиму", – цитує Інтерфакс-Україна аналіз МОМ.

В рідні місця повернулися вже 5,5 млн раніше переміщених людей, серед них 16 відсотків повернулися з-за кордону, решта – з інших територій України. Основними регіонами повернення є Київ і Київська область, а також Харківська, Одеська та Чернігівська області.

Разом з тим через продовження бойових дій з червня кількість ВПО виросла більше ніж на 300 тис. "Понад 6,6 млн людей в Україні є внутрішньо переміщеними, згідно з даними. Ця цифра становить 15% від загального населення України… Люди продовжують виїжджати зі сходу, півдня та півночі України", – йдеться в дослідженні.

Читайте також: