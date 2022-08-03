В Украине 60% переселенцев потеряли работу — исследование МОМ

В Украине 60% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с начала полномасштабного вторжения России в феврале потеряли работу.

Об этом свидетельствуют данные исследования Международной организации миграции (МОМ), обнародованные 2 августа.

Согласно исследованию, которое проводилось с 17 по 23 июля, месячный доход семей 35% переселенцев не превышает 5 тыс. грн, что на 1500 грн меньше минимальной зарплаты в Украине. Ситуация с трудоустройством ВПЛ достаточно критична и становится одной из причин, побуждающих людей возвращаться домой.

Финансовая поддержка остается наиболее острой необходимостью как среди выехавших из домов украинцев (нуждается 71%), так и среди оставшихся (60%). Среди наиболее востребованных вещей для перемещенных лиц средства женской гигиены (требуют 39%), одежда, обувь и другие непродовольственные товары (36%), еда (28%), лекарства (26%).

Кроме того, исследование МОМ выявило острые потребности с подготовкой к зиме и в ВПЛ, и у вернувшихся, и тех, кто не покидал дома с начала полномасштабной войны.

"44 процента всего опрошенного населения сказали, что им нужна помощь с утеплением жилья, такая как ремонт или замена окон. А 26 процентов внутренне перемещенных боятся, что им придется покинуть свое нынешнее жилье, поскольку оно не будет иметь достаточного отопления и теплоизоляции, чтобы прожить в нем зиму", – цитирует Интерфакс-Украина анализ МОМ.

В родные места вернулись уже 5,5 млн. ранее перемещенных людей, среди них 16 процентов вернулись из-за границы, остальные – с других территорий Украины. Основными регионами возвращения Киев и Киевская область, а также Харьковская, Одесская и Черниговская области.

Вместе с тем из-за продолжения боевых действий с июня количество ВПЛ выросло более чем на 300 тыс. "Свыше 6,6 млн человек в Украине являются внутренне перемещенными, согласно данным. Эта цифра составляет 15% от общего населения Украины… Люди продолжают выезжать с востока, юга и севера Украины", – говорится в исследовании.

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