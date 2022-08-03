Львовянин уже 28 дней бегает полумарафоны, чтобы собрать средства для военных

Во Львове 22-летний пластун каждый день преодолевает полумарафон, чтобы собрать деньги на дрон.

22-летний Назар Кирик уже месяц начинается каждый день с видео, где отчитывается подписчикам, что вновь вышел бежать ради сбора средств. Более ста двадцати тысяч гривен уже задонатили, но парень хочет собрать столько же. Бегает в любую погоду и даже, когда нездоров, говорится в ТСН.

Сначала разминка, а потом забежал на 21 километр. Сейчас Назар бежит в парке, но локации не всегда одни и те же. «Бегу за дрон. Каждый день с 1 июля по 31 июля я пробегаю полумарафон, с разными интересными людьми, в интересных локациях, иногда даже в разных городах», — рассказывает юноша.

Ежедневная пробежка длится около двух часов, бывает и такое, что к Назару присоединяются и другие желающие.

Назар – пластун, многие его друзья сейчас воюют и им нужен дрон. Молодой человек задумался, как собрать на него деньги. И решил делать то, что умеет – бежать. В Сети сообщил о целях своих забегов. На странице организации "Пласт" ежедневно публикует отчет о спортивных достижениях. И люди опрокидывают деньги. «Мы закрывали предварительные запросы своими силами, своим сбором средств, а вот когда сбор Назара завершится, отправим именно тем военным, которые будут нуждаться в этот момент», — говорит председатель львовской ячейки пласта Ярослав Булишин.

За 5 месяцев войны пласт закрыл уже более 600 запросов от разных военных подразделений. «Сейчас есть более 125 тысяч гривен, люди приобщаются. На самом деле, у меня вчера второй-военный задонатил где-то 50% своей зарплаты на этот дрон», — рассказывает Назар.

Назар подсчитал, если ежедневно бежать полумарафон – за месяц преодолеет более 650 километров. Однако готов бежать и больше, чтобы собрать деньги на дрон.

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