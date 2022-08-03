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В школах Польши будут введены обязательные уроки стрельбы: детали

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В школах Польши будут введены обязательные уроки стрельбы: детали

Фото: gettyimages.com

В Польше для школ готовят нововведение, которое начнет действовать уже с этого учебного года.

В Польше решили изменить базовую программу обучения для школ и ввести уроки безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Польши.

Для польских школьников будут введены обязательные уроки стрельбы. Школьников будут учить стрелять из шарового, пневматического оружия и копий стрелкового оружия. Для этого учебные заведения должны иметь виртуальные или лазерные тиры.

Кроме того, школьников будут учить проведению спасательных работ в городских условиях.

Указывается, что школы, уже имеющие тиры и оружие, должны ввести нововведения уже с 1 сентября. Заведения, пока не имеющие необходимых условий, начнут проводить новые уроки со следующего учебного года.

Напомним, в Польше заработал образовательный хаб для украинцев: список возможностей.

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Просмотры
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