На Дунае на морской мине подорвался плавучий кран

С момента, когда украинской частью Дуная возобновилось судоходство, это уже четвертый взрыв.

Кран именно должен был поднимать из воды лоцманский катер «Орлик», который на днях также получил повреждения из-за неизвестного взрывного устройства.

Об этом сообщает в социальной сети Оперативное командование «Півень».

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«На выходе в Черное море из устья Быстрого реки Дунай плавучий кран взорвался на неизвестном устройстве. Силами экипажа была организована борьба за живучесть», — говорится в сообщении.

При взрыве на плавучем кране никто не пострадал, но движение по каналу Дунай-Черное море на время остановилось.

С помощью портового толкателя поврежденный кран был вывезен.

С момента, когда украинской частью Дуная возобновилось судоходство, это уже четвертый взрыв. До этого повреждения получили баржа с буксиром и два катера.

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