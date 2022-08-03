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Между Киевом и Черниговом ограничат движение автомобилей

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Между Киевом и Черниговом ограничат движение автомобилей

Фото: Facebook/Александр Кубраков

Водителей просят учитывать новые ограничения при планировании поездок.

В связи с технической необходимостью на этой неделе движение между Киевом и Черниговом для автомобилей будет осуществляться по одному маршруту.

Об этом заявили в Службе автомобильных дорог Черниговской области, пишет "Суспільне".

Движение между Киевом и Черниговом для легковых и грузовых авто ограничат с 5 по 7 августа. Он будет происходить по дороге Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (выезд через село Павловка).

Напомним, "дорогу жизни" из оккупированного Энергодара полностью размыло ливнями.

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