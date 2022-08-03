Между Киевом и Черниговом ограничат движение автомобилей

Водителей просят учитывать новые ограничения при планировании поездок.
В связи с технической необходимостью на этой неделе движение между Киевом и Черниговом для автомобилей будет осуществляться по одному маршруту.
Об этом заявили в Службе автомобильных дорог Черниговской области, пишет "Суспільне".
Движение между Киевом и Черниговом для легковых и грузовых авто ограничат с 5 по 7 августа. Он будет происходить по дороге Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (выезд через село Павловка).
Напомним, "дорогу жизни" из оккупированного Энергодара полностью размыло ливнями.
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