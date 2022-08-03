"Передбачаємо, що війна може затягнутись до холодів" - військова

Росіянам взимку буде важче воювати в Україні, куди їх кинув диктатор Путін.

Утім, щоб ЗСУ до холодів могли посунути окупантів потрібно більше зброї.

Про це заявила заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" Марія Чашка в коментарі "Еспресо".

"Ситуація на фронтах може розвиватись по-різному. Ми готуємось до різних сценаріїв і маємо надію, що до холодів зможемо просунутись вперед. Для цього звісно потрібно більше зброї. Проте ми віримо, що скоро зможемо вигнати окупантів з нашої землі", - сказала військова.

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За її словами, у зимовий період ворогу буде важче вести бойові дії проти захисників України.

"Ми передбачаємо, що війна може затягнутись до холодів і активно до цього готуємось. Умови з дощами та холодами дещо ускладнюються. Проте умови ускладнюються не тільки для нас, а й для ворога. Їм буде ще складніше вести бойові дії в умовах холоду та дощу. Тобто ми до цього матеріально та психологічно готові", - пояснила Чашка.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, як діятимуть ЗСУ.

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