Тактика 3D на фронті: військовий експерт пояснив, як діятимуть ЗСУ

Це - деморалізація противника, дефрагментація та депопуляція російських окупантів.

Про це в етері телеканалу Freedom сказав військовий експерт Сергій Грабський.

"Деморалізація - це коли противник повинен розуміти, що удар може бути нанесений у будь-якому місці. І не існує на лінії фронту чи в глибині місця, де він може почуватись у безпеці. Це - удари по командних пунктах, місцях скупчення окупантів, знищення комунікацій ворога. Дефрагментація - це порушення системи управління, знищення систем постачання. Тобто перетворення єдиної системи оборони в окремі угрупування, якими складно керувати та складно поповнювати їхні запаси. Депопуляція - це ліквідація окупантів, які відмовляться здатись. Ось це - суть 3D", - сказав Сергій Грабський.

Нагадаємо, до України прибули німецькі MARS II та американські HIMARS.

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