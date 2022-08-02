Тактика 3D на фронте: военный эксперт объяснил, как будут действовать ВСУ

Это – деморализация противника, дефрагментация и депопуляция российских оккупантов.

Об этом в эфире телеканала Freedom сказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Деморализация — это когда противник должен понимать, что удар может быть нанесен в любом месте. И не существует на линии фронта или в глубине места, где он может чувствовать себя в безопасности. Это — удары по командным пунктам, местам скопления оккупантов, уничтожение коммуникаций врага. Дефрагментация — это нарушение системы управления, уничтожение систем снабжения. То есть превращение единой системы обороны в отдельные группировки, которыми сложно управлять и сложно пополнять их запасы. Депопуляция — это ликвидация оккупантов, которые откажутся сдаться. Вот это — суть 3D", — сказал Сергей Грабский.

Напомним, в Украину прибыли немецкие MARS II и американские HIMARS.

Читайте также: