Самолет Нэнси Пелоси двигается в сторону Тайваня.

Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая, несмотря на угрозы Китая, может посетить сегодня Тайвань, движется по направлению к Тайваню.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, вероятно, направляется в Тайвань. Самолет, на котором может находиться Пелоси, повернул в сторону Тайваня.

Ожидается, что самолет уйдет на посадку с минуты в минуту. Впрочем, сервис Flightradar24, отслеживающий перемещение самолетов в реальном времени, перестал открываться у пользователей во всем мире.

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Сайт перестал работать на фоне повышенного интереса к полету самолета, на котором может находиться Нэнси Пелоси. В прямом эфире за его маршрутом следили более 300 тысяч человек.

Согласно предварительным данным, которые удалось зафиксировать Flightradar, самолет, на борту которого может быть Пелоси, повернул на север – в сторону Тайваня.

В то же время телеканал TVBS сообщает, что тайваньские силы на западных островах перешли в состояние "боевой готовности". По информации СМИ, китайские военные стягивают на остров бронетехнику и авиацию. В частности, в Китае была замечена перевозка межконтинентальной ракеты DF5b.

Отметим, что самолет Пелоси вылетел из Куала-Лумпура около 11:00 по Киеву, а через три часа повернул в направлении Тайваня. По данным Reuters, самолет Пелоси до сих пор не подал запрос на посадку на Тайване. Кроме того, Reuters пишет, что пока нет точной информации, действительно ли Пелоси и ее делегация находятся на борту самолета.

Напомним, в России визит Пелоси на Тайвань назвали "провокацией" и поддержали Китай.

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