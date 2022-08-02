Літак Ненсі Пелосі рухається в бік Тайваню

Літак спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, яка попри погрози Китаю може відвідати сьогодні Тайвань, рухається у напрямку до Тайваню.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, ймовірно, направляється до Тайваню. Літак, на якому може перебувати Пелосі, повернув у сторону Тайваню.

Очікується, що літак піде на посадку з хвилини на хвилину. Утім, сервіс Flightradar24, який відстежує переміщення літаків у реальному часі, перестав відкриватися у користувачів у всьому світі.

Також читайте Чим для України може обернутися конфлікт між Китаєм та Тайванем - військовий експерт пояснив

Сайт перестав працювати на тлі підвищеного інтересу до польоту літака, на якому може перебувати Ненсі Пелосі. У прямому ефірі за його маршрутом стежили понад 300 тисяч людей.

Згідно з попередніми даними, які вдалося зафіксувати Flightradar, літак, на борту якого може бути Пелосі, повернув на північ – у сторону Тайваню.

Водночас телеканал TVBS повідомляє, що тайванські сили на західних островах перейшли в стан "бойової готовності". За інформацією ЗМІ, китайські військові стягують до острова бронетехніку та авіацію. Зокрема, у Китаї помітили перевезення міжконтинентальної ракети DF5b.

Зазначимо, що літак Пелосі вилетів із Куала-Лумпуру близько 11:00 за Києвом, а через три години повернув у напрямку до Тайваню. За даними Reuters, літак Пелосі досі не подав запит на посадку на Тайвані. Крім того, Reuters пише, що наразі немає точної інформації, чи дійсно Пелосі та її делегація перебуває на борту літака.

Нагадаємо, у Росії візит Пелосі на Тайвань назвали "провокацією" та підтримали Китай.

Читайте також: