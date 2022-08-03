"Знайти своїх": що робити, якщо людина загубилася за кордоном

Команда проєкту "Знайти своїх" отримала вже понад 18 тисяч звернень від людей, які шукають своїх рідних.

Сексуальна експлуатація, трудове рабство, продаж органів. Загроза стати жертвою торгівлі людьми для українців, які через повномасштабну війну опинилися у вразливому стані, наразі надзвичайно висока. Є ситуації, коли людина просто зникає і її не можуть знайти рідні.

Що робити, якщо людина загубилася за кордоном, в ефірі ТСН розповіли про алгоритм дій для пошуку зниклих у країнах ЄС українців.

Одна з таких історій - це зникнення Віталія Бедраня з Дніпропетровщини, якого разом з проєктом Катерини Осадчої "Знайти своїх" уже п'ятий місяць розшукує колишня дружина Крістіна.

"Я думала, може він хотів приховати те, що пішов на війну, але він не збирався туди. І в принципі, навіть якби він і пішов, через час деякий він все одно подзвонив би мамі та й сказав. Віталій зник за незрозумілих обставин. Він був у дорозі. Останній раз він вийшов на зв'язок 31-го, мені здається, березня", - говорить Крістіна Калєніченко, колишня дружина зниклого.

#пошукзниклих: Востаннє був на зв’язку у березні - рідні розшукують Віталія Бедраня

31-річний Віталій Бедрань жив у Верхньодніпровську на Дніпропетровщині. Але напередодні зникнення вирушив на Закарпаття, планував перетнути кордон. Найімовірніше, з Румунією. До повномасштабного російського вторгнення Віталій їздив на заробітки до Польщі та Чехії, мав там знайомих, тож міг спробувати виїхати й туди. Крістіна припускає, що з Віталієм могло щось трапитися в дорозі. Інакше він неодмінно вийшов би на зв'язок, щоб довідатися про доньку.

"Дитину він дуже свою любив. і я знаю точно, впевнена на 100%, що якби він міг, якби у нього була можливість, я впевнена, що він би якось чи зателефонував, чи написав би. Якщо хтось бачив або знає його місцезнаходження - повідомте мені або його рідним", - просить колишня дружина зниклого Віталія.

Це лише одне з понад 18 тисяч звернень, які отримала команда проєкту "Знайти своїх" від людей, які нині шукають рідних. Існує ймовірність, що зниклі можуть перебувати за кордоном, зокрема і в країнах ЄС. Адже загроза стати жертвою торгівлі людьми для українців, які через війну опинилися у вразливому стані, зараз є вищою, ніж будь-коли. На жаль, такі випадки вже зафіксовані, кажуть у Міністерстві закордонних справ і поліції.

"Навесні цього року в Іспанії було виявлено двох неповнолітніх мешканок Херсонської області, яких перевозили до Іспанії з метою сексуальної експлуатації. Можна сказати, що в цьому випадку все закінчилося щасливо, дітей було вилучено у цих "перевізників" і згодом передано батькам", - розповідає директор Департаменту міжнародних організацій МЗС України Валентин Скуратовський.

Був випадок і спроби незаконного усиновлення. "Був виявлений один факт, коли дітей, яких мали евакуйовувати до Литви згідно з розпорядчими документами, намагалися от такі псевдоволонтери перевезти до третьої країни, можливо, з метою подальшого незаконного усиновлення", - зазначає представник Департаменту міграційної поліції, підполковник Максим Федорчук.

Варто пам'ятати, що в зоні ризику - всі. Незалежно від статі, віку, освіти, соціального статусу. Тож треба бути обачними і в жодному разі не віддавати свої документи незнайомцям.

"Стосовно (програми) пошуку людей у країнах ЄС - ця тема мене надзвичайно хвилювала, тому що у нас були випадки, коли ми не розуміємо, куди людина могла поїхати, ми не розуміємо, який шлях могла зробити людина, опинившись у Росії, а потім виїхавши з Росії. Просто є випадки, коли людина просто губиться", - наголошує засновниця проєкту "Знайти своїх" Катерина Осадча.

Що ж робити, якщо людина зникла за кордоном? Перше - не зволікайте. Не чекайте, що ваші близькі вийдуть на зв'язок - повідомляйте про зникнення одразу, тому що час має значення. Телефонуйте на 102 або на гарячу цілодобову лінію 0800-50-02-02. Вкажіть паспортні дані зниклої людини і всі прикмети, які згадаєте. Починаючи від номера телефону зниклої людини і закінчуючи номерним знаком машини, профілем у соцмережах, електронною адресою - абсолютно все.

Якщо ви перебуваєте в ЄС і ви також втратили зв'язок з рідною людиною - потрібно також зателефонувати на 112, це номер поліції, який діє і за межами України.

Фізичне подання заяви до поліції та телефоном мають рівносильну дію. Не варто турбуватися і про мовний бар'єр. Зверніться по допомогу до дипломатичних або консульських установ України.

І останнє, не менш важливе - не здійснюйте пошуки самостійно та не звертайтеся по допомогу до приватних осіб. На жаль, і в Україні, і за кордоном надзвичайно багато шахраїв, і ми в нашому пошуку також зіштовхувалися з тим, коли людям телефонують, просять гроші.

Такий алгоритм дій розробили Міністерство внутрішніх справ України та Нацполіція з Проєктом технічної допомоги SURGe, що реалізується за фінансової підтримки уряду Канади. Розшук зниклих людей за кордоном ведуть винятково правоохоронні органи країни зникнення або Національна поліція України у співпраці з Інтерполом.

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