У Харкові лунають вибухи: що відомо

За словами місцевих мешканців, їх було щонайменше вже чотири.
У Харкові ввечері 4 серпня лунають вибухи.
За словами місцевих мешканців, їх було щонайменше чотири.
Перед цим у місті та області була оголошена повітряна тривога.
"Увага, харків’яни, росіяни наносять удари по місту! Перебувайте в укриттях!", - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Пізніше він додав, що окупанти завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах.
"На місця виїхали бригади екстреної медичної допомоги. Є попередня інформація про 3 постраждалих. Максимально будьте в укриттях! Загроза залишається", - написав Синєгубов у своєму Telegram.
Нагадаємо, 4 серпня окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині та зруйнували практично 60 будинків.
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