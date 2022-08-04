В Харькове раздаются взрывы: что известно

По словам местных жителей, их было, по меньшей мере, уже четыре.
В Харькове вечером 4 августа раздаются взрывы.
По словам местных жителей, их было не менее четырех.
Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.
"Внимание, харьковчане, россияне наносят удары по городу! Находитесь в укрытиях!", — написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он добавил, что оккупанты нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам.
"На места выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о 3 пострадавших. Максимально будьте в укрытиях! Угроза остается", - написал Синегубов в своем Telegram.
Напомним, 4 августа оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине и разрушили практически 60 домов.
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