Росія почала новий етап інформаційної війни проти України

В інформаційному просторі України масово розповсюджуються фейки. Мета цього нового етапу спеціальних інформаційних кампаній РФ посіяти панічні настрої серед українців.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

"Використовуючи, зокрема, теракт в Оленівці, ворог знаходить приводи для постійного інформаційного терору та залякування. Він має завдання дестабілізувати та деморалізувати українське суспільство", - зазначають у КШППВ.

Ворог поширює недостовірну інформацію та намагається маніпулювати суспільством, підштовхнути до дій, які можуть дестабілізувати країну в період війни.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликає дотримуватися інформаційної гігієни. Україна робить усе можливе для повернення полонених, їхнього обміну, а також розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Нагадаємо, окупанти намагалися прорватися на Харківщині, але отримали "на горіхи" від ЗСУ.

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