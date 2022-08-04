Росія обстріляла Торецьк на Донеччині: голова ОВА показав наслідки "прильоту" (відео)

За словами Кириленка, унаслідок сьогоднішнього обстрілу Торецьк 7 людей загинули і 5-х поранено.

Сьогодні, 4 серпня, російські окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту, церкву і багатоповерхівки в Торецьку.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко опублікував відео наслідків обстрілу.

За словами Кириленка, унаслідок сьогоднішнього обстрілу Торецьк 7 людей загинули і 5-х поранено (раніше повідомляли про 8 загиблих і 4 поранених).

Зазначається, що люди просто чекали на громадський транспорт. Також обстріл пошкодив місцеву церкву, розташовану поруч. У будівлі вибиті вікна, пошкоджений фасад і купол храму.

"Це — черговий воєнний злочин російської армії на українській землі. Кожен, хто залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку", — зазначив Кириленко і закликав мешканців області евакуюватися у більш безпечні регіони.

Нагадаємо, 4 серпня російські окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту, церкву і багатоповерхівки в Торецьку.

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