Українські війська звільнили два села в Донецькій області

Українські військові протягом тижня звільнили два села в Донецькій області – Мазанівку та Дмитрівку.

ЗСУ також просунулися у глибину оборони російських військ на Донеччині.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів на брифінгу 4 серпня.

"Протягом тижня наші війська покращили тактичне положення та просунулись в глибину оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка. Звільнили два населених пункти – Мазанівка та Дмитрівка", – сказав Громов.

Нагадаємо, вранці Генштаб повідомив, що українські захисники відбили ворожий штурм під Пісками Донецької області.

Зауважимо, як заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, мета всіх наступів російських військ на Донецькому та Луганському напрямках – змусити Україну перекинути туди резерви, аби не перекидати їх на напрямок справжньої небезпеки.

Вони вже двічі втікали від війни - історія родини Шевченків

Читайте також: