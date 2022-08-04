ЗСУ відбили штурм окупантів під Пісками - Генштаб

Російські окупанти отримали по зубах від ЗСУ на Донеччині.

Вони намагалися штурмувати в районі Пісків.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Авдіївському напрямку противник обстріляв райони Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів штурмові дії в напрямках Лозове – Піски та Веселе – Піски, успіху не мав, відійшов", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Чорнобаївці було знищено пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту росіян. Повний обсяг ворожих втрат дорозвідується.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ захопили "тіктокерів" Кадирова під Соледаром.

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