ЗСУ відбили штурм окупантів під Пісками - Генштаб

Російські окупанти отримали по зубах від ЗСУ на Донеччині.
Вони намагалися штурмувати в районі Пісків.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Авдіївському напрямку противник обстріляв райони Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів штурмові дії в напрямках Лозове – Піски та Веселе – Піски, успіху не мав, відійшов", - повідомили у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що в Чорнобаївці було знищено пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту росіян. Повний обсяг ворожих втрат дорозвідується.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ захопили "тіктокерів" Кадирова під Соледаром.
Читайте також: