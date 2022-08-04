Росія вдарила по Харкову - мер

За попередньою інформацією, люди не постраждали.
У ніч проти 4 серпня російська армія обстріляла Немишлянський район Харкова. Снаряд влучив в адміністративну будівлю.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Ніхто з людей не постраждав.
"Знову неспокійна ніч у Харкові. Прильоти до Немишлянського району міста, в адміністративну будівлю. На щастя, без потерпілих, без пожежі", - написав він.
Нагадаємо, російські окупанти із великою кількістю техніки намагалися прорвати українські позиції в Харківській області.
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