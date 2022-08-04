Россия ударила по Харькову – мэр

По предварительной информации, люди не пострадали.

В ночь на 4 августа российская армия обстреляла Немышлянский район Харькова. Снаряд попал в административное здание.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Никто из людей не пострадал.

"Снова беспокойная ночь в Харькове. Прилеты в Немышлянский район города, в административное здание. К счастью, без пострадавших, без пожара", — написал он.

Напомним, российские оккупанты с большим количеством техники пытались прорвать украинские позиции в Харьковской области.

Обстрелы регионов: ракетные "прилеты" по Харькову и Днепропетровщине

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