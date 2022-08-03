Свято Марії Магдалини 2022: що не можна робити, традиції, молитва

4 серпня віряни святкують свято Марії Магдалини - послідовниці Ісуса Христа. Що не можна робити цього дня, які традиції існують? ТСН.ua підготував для вас цікаві факти про свято, а також сильну молитву до Марії Магдалини.

Марія Магдалина - ким вона була

Народилася свята рівноапостольна Марія в невеликому містечку Магдала, що розташовувалося на березі Генісаретського озера (Галілея, північна частина Святої Землі). Вона була одержима сімома бісами. І, коли Спаситель, вигнав нечисть з її тіла, стала вірною ученицею та послідовницею Ісуса Христа, всюди слідуючи за ним. Де б вони не зупинялися, Марія Магдалина проявляла особливу турботу про Божого Сина. Коли його розіп'яли на хресті, вона стояла поруч з пречистою Дівою Марією, розділяючи її горе та страждання.

На ранок Великодня Марія Магдалина прийшла з іншими дружинами-мироносицями до гробниці Спасителя. Та печера була порожньою. Саме вірна послідовниця першою побачила воскреслого Ісуса Христа та отримала від нього прохання розповісти про це чудо всім його учням. Церква визнала Марію Магдалину рівноапостольною, адже саме вона була першою благовісницею Христового воскресіння.

Свята Марія Магдалина здавна вважається покровителькою проповідників, місіонерів, соціальних працівників та вчителів. Її просять про віру, смиренність, сміливість, добродіяння, допомогу під час гонінь. А ще звертаються до Марії Магдалини тоді, коли потрібно вигнати з людини бісів чи позбутися блудної пристрасті.

Що не можна робити на Марії Магдалини

Марії Магдалини: що не можна робити в цей день? / Фото: commons.wikimedia.org

Якщо 4 серпня йшов дощ, селяни припиняли будь-яку роботу в полі. Вважалося, що працівникіів може вбити блискавка.

Не можна було відкласти роботу? Тоді люди обов'язково молилися рівноапостольній Марії, щоб отримати її заступництво.

Дівчата на свято Марії Магдалини відмовлялися від будь-якої важкої роботи - щоб не підірвати здоров'я.

Не варто в таке велике церковне свято лаятися, сваритися, лихословити, ображатися чи ображати інших.

Марії Магдалини: що можна робити в це свято

Дівчата здавна молилися 4 серпня святій Марії Магдалині, щоб вона подарувала їм красу та молодість. Зранку було прийнято збирати росу в срібний посуд та вмиватися нею.

В Мар'їн день в лісах вже дозрівали ягоди, тому люди з самого ранечка йшли їх збирати. Не забували відвідати й богослужіння. В церкві молилися до Марії Магдалини, просили захисту від бісів та заступництва.

Сильна молитва до Марії Магдалини, яку повинна прочитати кожна жінка 4 серпня

Рівноапостольна, свята дружина-мироносиця Марія Магдалина, ти теплотою своєї любові до Христу потоптала всі злі підступи, здобула безцінний дар любові Спасителя і досягла Царства Небесного. Заради цього схиляюся перед тобою і з скрушеним серцем і умиленною душею волаю до тобі, я (ім’я). Преподобна учениця Христа Марія! Благав він Христа, що полюбив тебе і гаряче улюбленого тобою, благословити мене силою залишити гріхи мої, зміцнити благодаттю сміливо і бадьоро йти шляхи святих заповідей. Богу Отцю, Сину і Святому Духу у віки вічні.

Амінь!