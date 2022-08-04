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Австралійський фермер знайшов посеред поля гостя із космосу

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Австралійський фермер знайшов посеред поля гостя із космосу

Фото: соцмережі

Частина капсули SpaceX приземлилася у сільській місцевості Нового Південного Уельсу в Австралії.

Австралійський фермер Мік Майнерс, вперше побачивши великий чорний предмет, що стирчав посеред поля, спершу подумав, що це висохле мертве дерево. Однак виявилося, що це - частина космічної капсули SpaceX.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на Австралійське космічне агентство (ASA).

Пізніше неподалік знайшли ще два уламки цієї ж капсули.

Експерти назвали знахідку “рідкісною”, оскільки здебільшого космічне сміття потрапляє у океани. 

“Було дуже захопливо бачити все це зблизька, я ніколи не бачив, щоб шматок космічного сміття так падав”, — сказав астрофізик з Австралійського національного університету Бред Такер, якого викликали досліджувати уламки і який опублікував їхні фото в соцмережі.

Австралійське космічне агентство попросило всіх, хто натрапить на такі предмети, телефонувати на гарячу лінію, яку організувала компанія SpaceX.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення з невідомою космічною ракетою на поверхні Місяця утворився новий подвійний кратер.

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