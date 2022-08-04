Австралійський фермер знайшов посеред поля гостя із космосу

Австралійський фермер Мік Майнерс, вперше побачивши великий чорний предмет, що стирчав посеред поля, спершу подумав, що це висохле мертве дерево. Однак виявилося, що це - частина космічної капсули SpaceX.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на Австралійське космічне агентство (ASA).

Пізніше неподалік знайшли ще два уламки цієї ж капсули.

Експерти назвали знахідку “рідкісною”, оскільки здебільшого космічне сміття потрапляє у океани.

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“Було дуже захопливо бачити все це зблизька, я ніколи не бачив, щоб шматок космічного сміття так падав”, — сказав астрофізик з Австралійського національного університету Бред Такер, якого викликали досліджувати уламки і який опублікував їхні фото в соцмережі.

I just got back from Dalgety, NSW. I was busy confirming that parts of a @SpaceX Crew-1 Trunk capsule crashed into a few paddocks in rural NSW! More info to come:https://t.co/2VJzeYMhhn pic.twitter.com/sQsE4WAxRq — Brad Tucker (@btucker22) July 29, 2022

Австралійське космічне агентство попросило всіх, хто натрапить на такі предмети, телефонувати на гарячу лінію, яку організувала компанія SpaceX.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення з невідомою космічною ракетою на поверхні Місяця утворився новий подвійний кратер.

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