Зеленський прагне прямої розмови із лідером Китаю

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Китай, ймовірно, є єдиною державою, яка може вплинути на позицію Москви щодо розв’язаної нею війни.

Про це він заявив в інтерв'ю китайському виданню South Chana Morning Post.

“Я хотів би поговорити безпосередньо. У мене була одна розмова з головою КНР Сі Цзіньпіном рік тому. З моменту початку широкомасштабної агресії 24 лютого ми офіційно просили про розмову, але у нас [не було] жодних розмов з Китаєм, хоча я вважаю, що це було б корисно”, - заявив він.

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За словами українського президента, Китай є ключовим економічним партнером Росії, тому, "як велика і потужна країна, може прийти і поставити Російську Федерацію у певне місце".

"Я впевнений, що без китайського ринку Росія почувала би себе в повній економічній ізоляції", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що Україну з Китаєм поділяють схожі цінності, такі як "любов до сім'ї та дітей".

Крім цього, за словами президента, від конфлікту в Україні страждає економіка Піднебесної, яка продає менше товарів через енергетичну кризу в усьому світі.

"Людям доведеться платити за енергоресурси, а не за товари, які надходять із Китаю... Експорт із Китаю скорочуватиметься. Це 100 відсотків", – пояснив він.

Розмова Зеленського з китайським виданням була першим інтерв'ю президента України азійському ЗМІ з початку російського вторгнення. Китайські журналісти здзвонилися із Зеленським по Zoom, розмова тривала 40 хвилин.

Нагадаємо, раніше представник Китаю в ООН назвав війну в Україні "конфліктною ситуацією" і заявив про шкоду від санкцій проти Росії.

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