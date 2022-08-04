Зеленский стремится к прямому разговору с лидером Китая

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Китай, вероятно, является единственным государством, которое может повлиять на позицию Москвы относительно развязанной ею войны.

Об этом он заявил в интервью китайскому изданию South Chana Morning Post.

“Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с главой КНР Си Цзиньпином год назад. С момента начала широкомасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас [не было] никаких разговоров с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно”, — заявил он.

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По словам украинского президента, Китай является ключевым экономическим партнером России, поэтому "как большая и мощная страна может прийти и поставить Российскую Федерацию в определенное место".

"Я уверен, что без китайского рынка Россия чувствовала бы себя в полной экономической изоляции", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украина и Китай разделяют схожие ценности, такие как "любовь к семье и детям".

Кроме этого, по словам президента, от конфликта в Украине страдает экономика Поднебесной, которая продает меньше товаров из-за энергетического кризиса по всему миру.

"Людям придется платить за энергоресурсы, а не за товары, поступающие из Китая... Экспорт из Китая будет сокращаться. Это 100 процентов", – объяснил он.

Разговор Зеленского с китайским изданием был первым интервью президента Украины азиатскому СМИ с начала российского вторжения. Китайские журналисты созвонились с Зеленским по Zoom, разговор длился 40 минут.

Напомним, ранее представитель Китая в ООН назвал войну в Украине "конфликтной ситуацией" и заявил о вреде от санкций против России.

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