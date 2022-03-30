Китай в ООН заявив, що санкції проти Росії створять "нові гуманітарні проблеми"

Китай в ООН заявив, що санкції проти Росії створять "нові гуманітарні проблеми"

Китай в ООН назвав війну в Україні "конфліктною ситуацією" і заявив про шкоду від санкцій проти Росії.

Посол Китаю в ООН Дай Бінг назвав війну в Україні "конфліктною ситуацією" і закликав до захисту життя мирних громадян та поваги міжнародного гуманітарного права.

Про це пише The Guardian.

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"Конфліктна ситуація в Україні зберігається. Ефективний захист життя мирного населення та задоволення їхніх гуманітарних потреб є обов’язковим. Китай закликає поважати міжнародне гуманітарне право, щоб максимально уникнути жертв серед цивільного населення, захистити цивільні об’єкти, забезпечити безпечний прохід для евакуації та гуманітарного доступу, а також забезпечити безперервне постачання предметів першої необхідності, таких як їжа, питна вода та ліки. Необхідно посилити захист уразливих груп, таких як жінки та діти", — заявив китайський дипломат.

Водночас Бінг вважає, що посилення санкцій проти Росії "породить нові гуманітарні проблеми". Він закликав "утриматися від невиправданих експортних обмежень".

Найпереконливішим шляхом до припинення вогню та бойових дій посол Китаю назвав діалог і переговори.

"Міжнародне співтовариство має заохочувати та підтримувати продовження прямих переговорів між Росією та Україною до досягнення позитивного результату та відновлення миру. Сполучені Штати, НАТО та ЄС також повинні брати участь у діалозі з Росією, врахувати законні проблеми безпеки всіх сторін і побудувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру регіональної безпеки шляхом діалогу та переговорів", — сказав представник Китаю.

Нагадаємо, низка світових ЗМІ повідомила, що Китай висловив готовність надати допомогу Росії у війні з Україною, про яку напередодні попросила сама РФ.

Своєю чергою посол КНР в Україні запевнив, що Китай ніколи не нападе на нашу державу. Пізніше МЗС КНР заявило, що Пекін буде дотримуватися нейтралітету щодо України.

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