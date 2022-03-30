Гендиректора ДП "Антонов" відсторонили: триває розслідування

Про які самі порушення йдеться, "Укроборонпром" не уточнює.

"Укроборонпром "відсторонив Сергія Бичкова від виконання повноважень генерального директора ДП "Антонов".

Про це інформує пресслужба концерну.

Підставою для відсторонення називають службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у ЗМІ. Про які самі факти йдеться, "Укроборонпром" не уточнює.

Очільник "Укроборонпрому" Юрій Гусєв надіслав відповідні звернення до правоохоронних органів. Сам концерн запевнив, що сприяє СБУ у з'ясуванні обставин можливих порушень.

Зазначимо, що командир екіпажу найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов записав відеозвернення. Він звинуватив керівництво "Антонова" у бездіяльності, через що окупанти знищили "Мрію" на летовищі Гостомеля.

У ДП "Антонов" відповіли, що заява командир екіпажу ґрунтується винятково на його особистих думках та оцінних судженнях.

Нагадаємо, щоб добудувати другий екземпляр літака "Мрія", необхідно близько 1 мільярда доларів.

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