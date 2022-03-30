Гендиректора ГП "Антонов" отстранили: продолжается расследование

О каких же нарушениях идет речь, "Укроборонпром" не уточняет.

"Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от исполнения полномочий генерального директора ГП "Антонов".

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Основанием для отстранения называют служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в СМИ. О каких же фактах идет речь, "Укроборонпром" не уточняет.

Глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы. Сам концерн заверил, что способствует СБУ в уяснении обстоятельств возможных нарушений.

Отметим, что командир экипажа крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов записал видеообращение. Он обвинил руководство "Антонова" в бездействии, из-за чего оккупанты уничтожили "Мрию" на аэродроме Гостомеля.

В ГП "Антонов" ответили, что заявление командир экипажа основывается исключительно на его личных мнениях и оценочных суждениях.

Напомним, чтобы достроить второй экземпляр самолета "Мрия", необходимо около 1 миллиарда долларов.

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