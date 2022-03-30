Роскомнагляд погрожує заблокувати Вікіпедію через статтю про російське вторгнення до України

Роскомнагляд погрожує заблокувати Вікіпедію через статтю про російське вторгнення до України

Російським цензорам не сподобалося, що війну не називають "спецоперацією".

Російськомовна Вікіпедія отримала повідомлення від Роскомнагляду щодо статті про війну в Україні.

Про це йдеться у повідомленні в акаунті енциклопедії в Twitter.

Відомство пред'явило претензії до назви матеріалу "Вторгнення Росії в Україну (2022)", оскільки російська влада вважає його виключно “спецоперацією з демілітаризації та денацифікації”.

Також читайте "Роскомнагляд" вимагав від низки ЗМІ видалити достовірну інформацію про напад РФ на Україну

“Владі не подобається, що “спеціальна операція з демілітаризації та денацифікації України” там називається вторгненням, агресією та війною”, - зауважили упорядники енциклопедії.

Як свідчить опублікована претензія, Роскомнагляду також не подобається те, що у статті йдеться про численні жертви серед військовослужбовців Російської Федерації, а також цивільного населення України, зокрема дітей, адже це суперечить офіційним даним Міністерством оборони РФ.

"Вікіпедію" зобов'язали видалити вказану інформацію, пригрозивши блокуванням.

Раніше таке повідомлення надсилалося на початку березня, проте стаття про спецоперацію не змінила назви.

Нагадаємо, Роскомнагляд заборонив російським ЗМІ публікувати інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, яке журналісти взяли у неділю, 27 березня. Це перше інтерв'ю голови держави від початку війни, яке він дав росЗМІ.

Читайте також: