Роскомнагляд виніс "Новой газете" друге попередження про порушення російських законів: видання призупинило роботу

Відповідно до російського законодавства, згадка організації, яка виконує функції "іноземного агента" є порушенням.

Роскомнагляд виніс редакції та засновнику "Новой газеты" друге письмове попередження нібито за "згадку некомерційної організації-іноагента без маркування". Після цього у виданні заявили про призупинення роботи.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву наглядового відомства.

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"28 березня Роскомнагляд виніс редакції та засновнику електронного періодичного видання "Новая газета" письмове попередження про неприпустимість порушення законодавства Російської Федерації. Підставою для винесення попередження послужив зафіксований Роскомнаглядом факт поширення на сайті видання "Новая газета" матеріалу, що містить згаданування організації, яка входить до списку некомерційних організацій, що виконують функції іноземного агента, без належного маркування", — йдеться в повідомленні.

Після цього "Новая газета" заявила, що призупиняє свою роботу до закінчення війни в Україні.

"Ми отримали ще одне попередження Роскомнагляду. Після цього ми зупиняємо випуск газети на сайті, у мережах та на папері – до закінчення "спеціальної операції на території України", — заявили у виданні.

Як зазначається, відповідно до російського законодавства, згадка організації, яка виконує функції "іноземного агента" є порушенням.

"Маркування покликане інформувати аудиторію про те, що організація, яка згадується в публікації, є іноагентом і здійснює діяльність на користь інших держав", - нагадали у Роскомнагляді.

Слід зазначити, що 22 березня Роскомнагляд вже надсилав письмове попередження редакції та засновнику видання "Новая газета" з тієї ж причини.

Нагадаємо, "Роскомнагляд" заборонив усім російським ЗМІ публікувати інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, яке журналісти взяли у неділю, 27 березня. Це перше інтерв'ю голови держави від початку війни, яке він дав росЗМІ.

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