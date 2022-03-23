В Росії заблокували News.Google, щоб люди не читали правду про війну в Україні

В Росії заблокували News.Google, щоб люди не читали правду про війну в Україні

В Роскомнагляді принагідно нагадали про кримінальне покарання за поширення правди про російську агресію.

Роскомнагляд обмежив доступ до Інтернет-сервісу News.Google (Google Новини) на території Росії.

Про це йдеться в заяві відомства 23 березня.

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"На підставі вимоги Генеральної прокуратури Росії Роскомнагляд обмежив доступ до інтернет-сервісу News.Google на території країни", – повідомили в Роскомнагляді.

Там пояснили, що цей "американський Інтернет-ресурс новин забезпечував доступ до численних публікацій і матеріалів", які містили "недостовірну суспільно вагому інформацію про хід спеціальної військової операції на території України".

В Роскомнагляді також нагадали, що "російське законодавство передбачає кримінальну відповідальність" за подібне "публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання ЗС РФ".

Нагадаємо, в Росії почали відраховувати студентів закладів вищої освіти за публікації в соцмережах проти війни в Україні.

ТСН.ua