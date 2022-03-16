В Росії студентів відраховують через публікації проти війни в Україні в соцмережах

Дівчата дізналися про відрахування випадково.

У російському економічному університеті імені Плеханова в Москві двох студенток відрахували через публікації проти війни в Україні в Instagram.

Відеозвернення дівчат опублікували в одному з російських Telegram-каналів.

За словами однієї дівчини, Антоніни Бегачової, про відрахування їй стало відомо випадково. Вона звернулася до технічної підтримки університету, коли офісні додатки перестали працювати.

"Я навіть до кінця не знаю, за що мене відрахували. Співробітниця кабінету проректора, мабуть, випадково, але все ж таки обмовилась, що нам з подругою треба було краще слідкувати за тим, що ми публікуємо у своїх соцмережах, а саме в Instagram", - сказала дівчина.

За уставом університету відрахування через публікації в соцмережах не передбачається, підкреслила дівчина.

Така сама ситуація сталася із її подругою - Поліною Лисенко, яка родом з України. Дівчина продовжувала ходити на пари та випадково дізналася про відрахування.

"Я дійсно постила в Instagram все, що я могла постити для того, щоб допомогти громадянам України. Як мінімум тому що я не могла дивитися із заплющеними очима на це... Все, що зараз відбувається, м'яко кажучи, мене жахає", - сказала дівчина.

Вона зазначила, що після прийняття репресивних законів про фейки в Росії почала більш ретельно підходити до публікації інформації. Дівчина планує йти до суду тому що вважає, що університет не мав жодних законних підстав для її відрахування.

Нагадаємо, що YouTube хочуть заблокувати в Росії. Раніше в РФ вже заблокували Instаgram, Twitter та Facebook, а TikTok сам призупинив роботу.

Читайте також: