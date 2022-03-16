Розробник S.T.A.L.K.E.R. більше не продаватиме гру у Росії

Фанати гри очікували вихід понад 10 років.

Російські фанати гри S.T.A.L.K.E.R. 2 чекали на її вихід понад 10 років, але так і не дочекаються, адже українська студія GSC Game World не продаватиме гру на території Росії.

Про це пише Форбс.

Ключові факти:

Реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl був запланований на 8 грудня цього року

Рішення про скасування продажів на території Росії компанія GSC Game World ухвалила через війну в Україні

Фізичні видання S.T.A.L.K.E.R. 2 не надійдуть до магазинів РФ, а вже оформлені замовлення недійсні. Покупці можуть звернутися до рітейлерів, щоб їм повернули гроші

Гру також знімуть із продажу у всіх цифрових магазинах російського регіону, але ті російські користувачі, хто вже замовив цифрове видання, зможуть отримати гру. Якщо вони не хочуть – можуть повернути гроші

Через припинення діяльності компанії в Росії сторінка компанії ВКонтакте більше оновлюватися не буде, а всі новини GSC Game World публікуватиме в інших соціальних мережах, а також на офіційному сайті

"Ми знаємо, що є люди, які усвідомлюють те, що відбувається, і підтримують Україну в цій війні. Але ви також не зможете купити гру. Поділ неможливий", - йдеться у заяві компанії.

Гру відкладають вже понад 10 років. Її анонсували у 2010 році, планували випустити у 2012 році, призупинили розробку і відновили аж у 2018 році.

Раніше стало відомо, що четвертий пакет обмежувальних заходів проти Росії, який було прийнято Євросоюзом у відповідь на її жорстоку агресію проти України та її народу, ще більше сприятиме посиленню економічного тиску на Кремль і завадить його здатності фінансувати подальше вторгнення.