Разработчик S.T.A.L.K.E.R больше не будет продавать игру в России

Разработчик S.T.A.L.K.E.R больше не будет продавать игру в России

Фанаты игры ожидали выхода более 10 лет.

Российские фанаты игры S.T.A.L.K.E.R 2 ждали ее выход более 10 лет, но так и не дождутся, ведь украинская студия GSC Game World не будет продавать игру на территории России.

Об этом пишет Форбс.

Ключевые факты:

Релиз игры S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl был запланирован на 8 декабря этого года

Решение об отмене продаж на территории России компания GSC Game World приняла из-за войны в Украине

Физические издания S.T.A.L.K.E.R 2 не поступят в магазины РФ, а уже оформленные заказы недействительны. Покупатели могут обратиться к ритейлерам, чтобы им вернули деньги

Игру также снимут с продажи во всех цифровых магазинах российского региона, но те российские пользователи, которые уже заказали цифровое издание, смогут получить игру. Если они не хотят – могут вернуть деньги

Из-за прекращения деятельности компании в России страница компании ВКонтакте больше обновляться не будет, а все новости GSC Game World будет публиковать в других социальных сетях, а также на официальном сайте

"Мы знаем, что есть люди, которые осознают происходящее и поддерживают Украину в этой войне. Но вы также не сможете купить игру. Разделение невозможно", — говорится в заявлении компании.

Игру откладывают уже более 10 лет. Ее анонсировали в 2010 году, планировали выпустить в 2012 году, приостановили разработку и возобновили только в 2018 году.

Ранее стало известно, что четвертый пакет ограничительных мер против России, принятый Евросоюзом в ответ на ее жестокую агрессию против Украины и ее народа, еще больше будет способствовать усилению экономического давления на Кремль и помешает его способности финансировать дальнейшее вторжение.