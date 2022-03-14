Раніше в Росії вже заблокували Instаgram, Twitter та Facebook, а TikTok сам призупинив роботу.
Відеохостинг YouTube хочуть заблокувати в Росії, якщо корпорація Google не виконає вимоги Роскомнагляду.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
Зокрема, в Росії зажадали негайно відновити доступ до YouTube-каналів "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" та "Советское радио. Гостелерадиофонд".
"Якщо вимоги Роскомнагляду не будуть виконані, YouTube можуть заблокувати найближчим часом, вважає заступник голови комітету Держдуми з інформполітики Горєлкін", - йдеться в повідомленні.
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