Раніше в Росії вже заблокували Instаgram, Twitter та Facebook, а TikTok сам призупинив роботу.

Відеохостинг YouTube хочуть заблокувати в Росії, якщо корпорація Google не виконає вимоги Роскомнагляду.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Зокрема, в Росії зажадали негайно відновити доступ до YouTube-каналів "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" та "Советское радио. Гостелерадиофонд".

"Якщо вимоги Роскомнагляду не будуть виконані, YouTube можуть заблокувати найближчим часом, вважає заступник голови комітету Держдуми з інформполітики Горєлкін", - йдеться в повідомленні.

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