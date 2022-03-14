У переговорах України та Росії взято технічну паузу до завтра - радник керівника Офісу президента

У переговорах України та Росії взято технічну паузу до завтра - радник керівника Офісу президента

Переговори відбуваються по відеозв'язку.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що у переговорах України та Росії взято технічну паузу до завтра, 15 березня.

Про це він 14 березня написав у себе в Twitter.

"У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають…", - повідомив Подоляк.

У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Раніше радник керівника Офісу президента розповів про перебіг перемовин з Росією, яка розв'язали війну в України і назвав їх важкими. "Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства", - зазначив Подоляк.

Варто зазначити, що 14 березня відбувся 4-й раунд переговорів між Україною та Росією.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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