Окупанти мають великі кадрові проблеми - Міноборони

Велика кількість російських військових відмовляється виконувати накази командування.

Окупанти мають значні кадрові проблеми, а велика кількість військовослужбовців відмовляється виконувати накази командування.

Про це на брифінгу повідомив офіцер Центру оперативного інформування Міноборони Леонід Матюхін.

"Збройними силами України завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі, польових базах та складах з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих ним територіях України. Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали...", - зазначив він.

За даним МОУ, вчергове фіксуються непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема й релігійних об`єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

"Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців збройних сил РФ виконувати накази командування", - розповів Матюхін.

За наявною інформацією, на території РФ, у місті Бєлгород, розміщено військовий табір бєлгородської військової комендатури.

"У таборі утримуються російські військові, які після лікування виписані зі шпиталів та очікують на відправку до підрозділів. Також у таборі утримують військовослужбовців збройних сил РФ, які відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання", - повідомив він.

За словами представника Міноборони, у рядах збройних сил РФ є "величезна кількість військовослужбовців", які не хочуть воювати проти Збройних сил України, але вони перебувають в інформаційному вакуумі, бо не мають телефонів, а всю інформацію отримують тільки від своїх командирів.

"На сході чергова партія заблукалих на навчаннях пройшла денацифікацію на теренах Донеччини", - зауважив Матюхін.

Так, українські захисники вилучили документи військовослужбовців 21-ї окремої мотострілкової бригади 2-ї армії Центрального військового округу, 136-ї окремої мотострілкової бригади 58-ї армії Південного округу, а також Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї з міста Пенза.

"Присутність останніх у перших рядах атакувальної піхоти російських фашистських сил говорить про те, що окупанти мають великі кадрові проблеми", - вважає представник МОУ.

Офіцер Центру оперативного інформування Міністерства оборони України закликав не публікувати ніякої інформації військових, влучання ракет, щоб не коригувати роботу противника і не заважати українським силам протиповітряної оборони виконувати свої завдання.

Нагадаємо, як повідомив радник очільника офісу президента України Михайло Подоляк, риторика Росії, яка цинічно напала на Україну і варварськи знищує інфраструктуру та вбиває мирних людей, на переговорах з українською стороною за останні дні сильно змінилася.