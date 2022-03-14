"Путін бреше на весь світ, що тут немає строковиків": полонений військовий з Росії про війну в Україні

"Путін бреше на весь світ, що тут немає строковиків": полонений військовий з Росії про війну в Україні

Строковик попросив вибачення в українців і сказав, що йому соромно.

Взятий у полон у Сумській області 22-річний російський військовий-строковик із Москви Олександр Морозов розповів, що мирні українці гинуть у війні через президента РФ Володимира Путіна, який ще й запевняє, що до України не віправляв строковиків.

Про це Морозов розповів на пресконференції з іншими полоненими строковиками з РФ 14 березня

"Гинуть люди, тут гинуть діти, бабусі, дідусі. Вони просто помирають ні за що, просто через якогось Путіна, який бреше, який сказав на весь світ про те, що тут немає строковиків. Але от ми тут сидимо ­– п’ятеро людей-строковиків, які просто хочуть потрапити додому", ­– розповів полонений.

"Ми просто не можемо по-іншому. Нас змусили сюди (до України – ред.) прийти. І я хочу попросити в усієї України вибачення, що я потрапив сюди. Я дуже сильно співчуваю, що я сюди потрапив. І я хочу повернутися додому. Не хочу цього насильства в країні. Мені дуже соромно. Вибачте мені, будь-ласка", ­– сказав Морозов.

ТСН.ua