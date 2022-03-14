Французький активіст захопив віллу дочки Путіна в Біарріці

Він має намір заселити туда беженців з України.

На південному заході Франції, у Біарріці, місцевий активіст П'єр Аффнер проникнув на віллу дочки Путіна «Альта Миру», змінив замки і заявив, що вілла готова прийняти біженців від режиму Путіна, насамперед українських біженців. Всього на віллі вісім спальних місць та три ванні кімнати, повідомив Аффнер The Insider.

На захопленій віллі за адресою 9 avenue du general Mac-Croskey крім журналу ВВП. Стратегія розвитку» знайшлися документи щодо Геннадія Тимченка та Кирила Шамалова.

Серед іншого було знайдено копію паспорта колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова, а також перекладений французькою рахунок оплати за електрику за місцем реєстрації в Москві. Такі документи могли знадобитися для відкриття банківського рахунку у Франції, самої покупки вілли та ін. Також виявилася довіреність від 2009 року, виписана «Геннадієм Тимченком, громадянином Фінляндії» на ім'я француженки Франсуаз Дюшосаль, яка мала відповідати за ремонт на віллі.

Згідно з реєстром нерухомості Франції, з яким ознайомився The Insider, вілла з 2007 року належала Геннадію Тимченку, а у 2012 була передана Шамалову.

Інформація про те, що Путін вкладає гроші в нерухомість на атлантичному узбережжі, публікувалася політиком Олександром Бєляєвим ще в 1996 році, йшлося про гроші, викрадені з мерії Петербурга за схемою, викритою Мариною Сальє, і виведені через австрійські рахунки. Путін ці звинувачення затято заперечував і, як писала тоді преса, стверджував, що навіть не знає, де знаходиться Атлантичне узбережжя.

На суді, де Собчак і Путін намагалися спростувати звинувачення в корупції, Путін стверджував, що якби це мало місце, то чому «наші спеціальні служби нічого не роблять, щоб припинити незаконні дії мера та його оточення».

Зважаючи на все, вілла Шамалова не єдиний палац Путіна в Біарріці, принаймні радіо Europe 1 з посиланням на французькі спецслужби опублікувало інформацію про те, що в 1996 році він купив колишню віллу Стравінського, розташовану за адресою 9 rue de la Fregate також у Біарріці .

Є в Біарріці і третя вілла, пов'язана з Путіним, це будинок його колишньої дружини, що тепер належить її новому чоловікові Артуру Очеретному. Після початку війни активісти розфарбували стіни вілли у кольори українського прапора.

Нагадаємо, за державну зраду затримано 24-річного киянина, який збирав і передавав йому фото пересуванням техніки ЗСУ з її дислокацією.

Служба безпеки України затримала 5 російських колаборантів і підсанкційного "злодія в законі".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.